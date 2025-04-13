Британские власти обратились к армии из-за забастовки мусорщиков

Британские власти привлекли военных для решения проблем с забастовкой мусорщиков в Бирмингеме. Как пишет газета Telegraph, заместитель премьера страны Анжела Рэйнер взывает к опыту военных специалистов в области планирования.
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