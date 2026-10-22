В Краснодарском крае появился серийный вор. «Скокарь» обчистил уже 14 квартир54-летний житель Краснодара подозревается в серии краж из квартир на первых этажах.
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