Блиновского отпустили после допроса в зоне СВО

Мужа блогера Елены Блиновской Алексея отпустили после допроса в зоне спецоперации на Украине. Он был задержан в связи с тем, что не явился к следователю в Москве по факту неуплаты налогов в крупном размере.
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