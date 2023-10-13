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Русская весна

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У боевиков ХАМАС были подробные схемы военных баз Израиля — WSJ

У боевиков ХАМАС были подробные схемы военных баз Израиля — WSJ

У боевиков палестинского движения ХАМАС, которые 7 октября проникли из сектора Газа на территорию Израиля, были подробные карты городов и военных баз, а также детальная информация о «слабых местах израильской бронетехники».

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