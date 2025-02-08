Ростех: французские Mirage 2000 уступают российским самолетам

Французские истребители Mirage 2000 по своим летно-техническим характеристикам не сильно отличаются от американских F-16, однако значительно уступают современным российским самолетам в дальности поражения воздушных целей.
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