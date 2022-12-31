Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач. У Кучерова – 38, у Карлссона – 37

Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач, у Никиты Кучерова – 38. Капитан «Эдмонтона» сегодня набрал 5 очков в матче с «Сиэтлом», забросив шайбу и сделав 4 результативные передачи (все – первые).