Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач. У Кучерова – 38, у Карлссона – 37

Коннор Макдэвид первым в сезоне НХЛ сделал 40 передач, у Никиты Кучерова – 38. Капитан «Эдмонтона» сегодня набрал 5 очков в матче с «Сиэтлом», забросив шайбу и сделав 4 результативные передачи (все – первые).
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