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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
☝️Отметим, что нынешняя патриотическая акция проводится в память об историческом

☝️Отметим, что нынешняя патриотическая акция проводится в память об историческом велопробеге в июле 1944 года.

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