☝️Отметим, что нынешняя патриотическая акция проводится в память об историческом велопробеге в июле 1944 года.
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☝️Отметим, что нынешняя патриотическая акция проводится в память об историческом велопробеге в июле 1944 года.