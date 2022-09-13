Медвежий угол

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Пора уже начинать воевать по-настоящему. С «пятой колонной» в том числе

Пора уже начинать воевать по-настоящему. С «пятой колонной» в том числе

Объявление «иноагентом» ровно как и статья о фейках – это часть стратегии гибридной войны. Высшей формой этой гибридной войны стала концепция "СВО", кризис которой теперь уже невозможно отрицать.

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