Пора уже начинать воевать по-настоящему. С «пятой колонной» в том числе

Объявление «иноагентом» ровно как и статья о фейках – это часть стратегии гибридной войны. Высшей формой этой гибридной войны стала концепция "СВО", кризис которой теперь уже невозможно отрицать.
Популярные статьи
- Конец старой ведьмы... Или утрите сопли, оно не наше
- "Отмените все гулянки, типа дней города и других мероприятий такого рода за счет бюджета или "пожертвований", потратьте эти деньги на усиление армии, а также на поддержку мирных жителей, которые поверили вам - чиновникам"
- Первый бумеранг судьбы. Украина в шоке
Свежие комментарии