В США объяснили призывы к Украине начать переговоры с Россией

Призывы Соединенных Штатов к Украине заявить о готовности к переговорам с Москвой продиктованы как внутриполитическими причинами, так и осознанием невозможности полной победы Киева, заявил профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.
Призывы Соединенных Штатов к Украине заявить о готовности к переговорам с Москвой продиктованы как внутриполитическими причинами, так и осознанием невозможности полной победы Киева, заявил профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж.
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