На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года после окончания боевых действий.
Украинцам предложили жизнь в резервации
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто умный сейчас двинет в хохлостан, если остальные взламывать буду границы Европы, что бы уйти от ответственности за свои преступления и хлябнет "просвещенная" Европа по полной программе... Получат обученных вооруженных ими же и воспитанных на их же взглядах "передовую" часть хохлов...
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1 д.
Grandad
Тогда и женщин бездетных тоже поселить отдельно, в пятикратном количестве.
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22 час.
Александр Александров
"около половины граждан Украины хотели бы остаться в ФРГ подольше. " Надо же кому то сортиры чистить.
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10 час.
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