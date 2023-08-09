Любопытно, однако

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Украинцам предложили жизнь в резервации

Украинцам предложили жизнь в резервации

На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года после окончания боевых действий.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто умный сейчас двинет в хохлостан, если остальные взламывать буду границы Европы, что бы уйти от ответственности за свои преступления и хлябнет &quot;просвещенная&quot; Европа по полной программе... Получат обученных вооруженных ими же и воспитанных на их же взглядах &quot;передовую&quot; часть хохлов...
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1 д.
Grandad
Тогда и женщин бездетных тоже поселить отдельно, в пятикратном количестве.
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22 час.
Александр Александров
&quot;около половины граждан Украины хотели бы остаться в ФРГ подольше. &quot; Надо же кому то сортиры чистить.
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10 час.

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