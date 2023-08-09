Украинцам предложили жизнь в резервации

АНГЕЛ АНГЕЛ

Кто умный сейчас двинет в хохлостан, если остальные взламывать буду границы Европы, что бы уйти от ответственности за свои преступления и хлябнет "просвещенная" Европа по полной программе... Получат обученных вооруженных ими же и воспитанных на их же взглядах "передовую" часть хохлов...