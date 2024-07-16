Муж заявил: «Ты просто человек хороший, поэтому и не развожусь»

– Здорово, мать, ну чё у нас там на ужин сегодня? Тащи-ка мне поскорее пожрать, проголодался, ух, как тот волк! – придя с работы, Геннадий, уставший и предвкушающий удовольствие от вкусного ужина, сразу же ринулся на кухню.