Дэвид забил 3 гола «Гавру» Кузяева. У форварда «Лилля» 5 мячей в 6 играх Лиги 1, он интересен «Интеру» и «Юве»

Форвард «Лилля» отличился во второй игре подряд, ранее он забил «Страсбуру» (3:3). Всего в 6 матчах текущего чемпионата Франции на счету 24-летнего игрока сборной Канады 5 голов.
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