Global Look Press/Volha Shukaila/Keystone Press Agency Помните, какая истерика была вокруг эвакуации от обстрелов террористической организацией "Украина" детей с освобождённых от неё земель? Коллективный Запад открытым текстом назвал это похищением.
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