На заправках появился бензин К2 — что делать, чтобы не загубить двигатель

Источник тревоги – постановление правительства № 976 от 5 августа 2026 года, разрешающее выпуск и обращение автомобильного топлива по стандартам второго, третьего и четвертого экологического класса (К2, К3, К4) до 1 июля 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Водители смогут з...
- Долю иностранных ...
- АУ Названы цены на н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым