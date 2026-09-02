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За рулем

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На заправках появился бензин К2 — что делать, чтобы не загубить двигатель

На заправках появился бензин К2 — что делать, чтобы не загубить двигатель

Источник тревоги – постановление правительства № 976 от 5 августа 2026 года, разрешающее выпуск и обращение автомобильного топлива по стандартам второго, третьего и четвертого экологического класса (К2, К3, К4) до 1 июля 2027 года.

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