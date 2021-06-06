В жизни меня больше всего волнуют две вещи: как проснуться и как уснуть

25 отличных шуток и анекдотов, которые подарят прекрасное настроение Наш девиз — ни дня без юмора! Мы собирали, собираем и будет собирать самые новые и смешные шутки, анекдоты, видеоролики и прочие забавности дабы Вы вместе с нами радовались жизни.