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Хотелось бы верить, но увы...

Хотелось бы верить, но увы...

История с северными корейцами, которые якобы «освободили» нам Плехово, которые идут по минным полям аки посуху, пленных не берут, своих 200-х и 300-х забирают и вообще являются образчиком реализации гениальной военной стратегии и тактики, о которых писали Сунь Цзы, Клаузевиц, Суворов и примкнувший к ним Генри Форд, на практике - наглядный пример того, как работает вообще вся медийка и насколько ей можно доверять.

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Комментарии
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Людмила Кремчанина
Ну, скореей бы
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5 час.
СТ
Сергей Татаринцев
А вы помните рассказ Юрия Тынянова.&quot;Подпоручик Киже&quot;.Вот перед вами небольшой сюжет и так читаем.Из-за ошибки писаря в приказе по Преображенскому полку живой поручик Синюхаев объявляется умершим, а существующий только на бумаге подпоручик Киже назначается во дворец. Новый император Павел всех боится. За крик «Караул!» среди ночи он требует высечь и сослать офицера в Сибирь. Находчивый адъютант Саблуков объявляет, что кричал Киже. Все настолько привыкли выполнять приказы, что секут воздух, ведут арестанта. На полпути император его милует, женит на фрейлине, дарит поместье, повышает в звании. При нем Киже стал генералом. Когда же Павел хотел его увидеть, сказали, что генерал умер. Павел считал, что потерял честного, верного служаку. Вскоре он и сам вдруг скончался. А Синюхаева назад в полк не взяли, выгнали, он побродяжничал по стране и умер, всеми забытый.
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5 час.
Юрий Золотарев
А когда (и если) будет ТАК, то, наверное, в реале будет пострашнее, чем у фейкомётов! В &quot;Орешник&quot; тоже никто из &quot;них&quot; не верил - а пришлось! И - ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!! Нашим достаточно просто объявить, что, де &quot;В течение суток будет удар &quot;Орешником&quot;, срочно эвакуируйте ваше население!&quot; - и ВСЁ-О-О!  И поплыли! И бандерор-офицерью срочно трэба менять памперсы! Можно даже пока и не бить &quot;Орешком&quot;, погодить. И - снова через пару-тройку дней объявить точно так же! ТРИ раза подряд объявить - и можно уже не запускать &quot;Орешек&quot;, деморализация будет полной!  И  так - восемь раз!  И после этого заходи на территории и наводи там должный порядок!
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59 мин.

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