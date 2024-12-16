Хотелось бы верить, но увы...

А вы помните рассказ Юрия Тынянова."Подпоручик Киже".Вот перед вами небольшой сюжет и так читаем.Из-за ошибки писаря в приказе по Преображенскому полку живой поручик Синюхаев объявляется умершим, а существующий только на бумаге подпоручик Киже назначается во дворец. Новый император Павел всех боится. За крик «Караул!» среди ночи он требует высечь и сослать офицера в Сибирь. Находчивый адъютант Саблуков объявляет, что кричал Киже. Все настолько привыкли выполнять приказы, что секут воздух, ведут арестанта. На полпути император его милует, женит на фрейлине, дарит поместье, повышает в звании. При нем Киже стал генералом. Когда же Павел хотел его увидеть, сказали, что генерал умер. Павел считал, что потерял честного, верного служаку. Вскоре он и сам вдруг скончался. А Синюхаева назад в полк не взяли, выгнали, он побродяжничал по стране и умер, всеми забытый.

Юрий Золотарев

А когда (и если) будет ТАК, то, наверное, в реале будет пострашнее, чем у фейкомётов! В "Орешник" тоже никто из "них" не верил - а пришлось! И - ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!! Нашим достаточно просто объявить, что, де "В течение суток будет удар "Орешником", срочно эвакуируйте ваше население!" - и ВСЁ-О-О! И поплыли! И бандерор-офицерью срочно трэба менять памперсы! Можно даже пока и не бить "Орешком", погодить. И - снова через пару-тройку дней объявить точно так же! ТРИ раза подряд объявить - и можно уже не запускать "Орешек", деморализация будет полной! И так - восемь раз! И после этого заходи на территории и наводи там должный порядок!