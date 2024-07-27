«Спасение» Украины и её спасатели

Ростислав Ищенко 27 июля 2024 г. Помните, как в «Кавказской пленнице» определили главный принцип работы высококвалифицированного политтехнолога? «Кто нам мешает, тот нам и поможет!» — сказал товарищ Саахов.
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