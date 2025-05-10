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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романцев о том, что Мелешин – 2-й бомбардир Первой лиги: «Надеюсь, в «Спартаке» за ним следят. У него характер настоящего форварда»

Романцев о том, что Мелешин – 2-й бомбардир Первой лиги: «Надеюсь, в «Спартаке» за ним следят. У него характер настоящего форварда»

— Мелешин в этом сезоне второй бомбардир Первой лиги. Как думаете, при таком выборе форвардов, как у Станковича, Павел еще получит шанс в «Спартаке»? — Признаюсь, давно не видел Павла на поле.

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