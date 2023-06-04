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Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 5 июня 2023 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 5 июня 2023 года, запреты дня

Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 5 июня 2023 года, запреты дня Марина ОнегинаПрихожанами православных церквей каждый день отмечаются праздники.

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