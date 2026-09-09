Кандидатов в заксо от «Яблока» срочно вызывают в суд

Кандидатов в свердловское заксо, задержанных 7 сентября, начали приглашать в суды. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Яблока», кандидатам Шане Огней и Александру Куделькину только что позвонили из Октябрьского и Ленинского районных судов и срочно пригласили на заседания, которые начнутся в 16:00.