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Кандидатов в заксо от «Яблока» срочно вызывают в суд

Кандидатов в заксо от «Яблока» срочно вызывают в суд

Кандидатов в свердловское заксо, задержанных 7 сентября, начали приглашать в суды. Как сообщает пресс-служба регионального отделения «Яблока», кандидатам Шане Огней и Александру Куделькину только что позвонили из Октябрьского и Ленинского районных судов и срочно пригласили на заседания, которые начнутся в 16:00.

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