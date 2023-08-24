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«Тампа» продлила контракт с Рэддишем на 2 года. Он 3-й защитник-бомбардир АХЛ

Новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано на 2 года – до конца сезона-2025/26. Зарплата составит 975 тысяч долларов в год.

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