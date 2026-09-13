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Спорт Уик-Энд

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Кордоба ударил… по репутации «Краснодара» - наотмашь. Одного форварда у нас называют дельфином. Теперь появился бездарный актёришко?

Кордоба ударил… по репутации «Краснодара» - наотмашь. Одного форварда у нас называют дельфином. Теперь появился бездарный актёришко?

«Краснодар» дома так и не смог одолеть «Акрон» (1:1), прямо сейчас идущий в зоне вылета РПЛ. Футболисты Мусаева не завязали ни одной реально сумасшедшей голевой атаки, которая обязана была закончиться голом.

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