После отключения света из-за ремонта ЛЭП 15 мая Плёс столкнётся с нехваткой воды

Мощностей водонапорной башни на целый день не хватит, заявил «Водоканал»«Водоканал» сообщил, что в среду, 15 мая, отключение света в Плёсе Ивановской области стало причиной проблем с водоснабжением волжского города.
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