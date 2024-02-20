Электрокар "Автотора" с генами Reanult может стоить 3,4 млн рублей

Электрический седан от "Автотора" под брендом "Амберавто" может стоить 3,4 млн руб. Об этом сообщает портал "Китайские автомобили" со ссылкой на данные с сайта компании "Автосмарт", принадлежащей холдингу "Автодом".
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