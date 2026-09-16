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Новости Тамбова

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Тамбовская "Академия футбола" дала бой тульскому "Арсеналу"

Тамбовская "Академия футбола" дала бой тульскому "Арсеналу"

На поле СТЦ «Тамбов» в рамках 26-го тура ЮФЛ Центр команды «Академии футбола» 2011 и 2010 годов рождения принимали тульский «ЦПЮФ "Арсенал"».

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