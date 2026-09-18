Сводки СВО, 18 сентября, главное: Киеву предсказывают «сущий ад», украинские власти приравняли столицу к Краматорску

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Южно-Китайское море: столкновение судов обернулось обменом обвинениями
Корабль береговой охраны Китая столкнулся с филиппинским государственным судном BRP Datu Magat Salamat, доставлявшим топливо местным рыбакам в Южно-Китайском море. Филиппинская береговая охрана заявила, что китайский корабль протаранил судно; Пекин возложил ответственность на филиппинскую сторону. Новый эпизод произошёл в акватории, где любое опасное сближение быстро превращается в политический конфликт.
По данным филиппинской береговой охраны, BRP Datu Magat Salamat находился примерно в 54 морских милях от побережья провинции Палаван и выполнял миссию по снабжению рыбаков топливом. В Маниле сообщили, что китайский корабль несколько раз опасно маневрировал, а затем вступил в контакт с филиппинским судном.
Как пишет Reuters, удар повредил леера, металлические опоры и оборудование на палубе; пострадавших нет. На опубликованной филиппинской стороной видеозаписи перед столкновением слышно, как экипажу дают команду приготовиться к удару.
Китайская береговая охрана представила иную версию. По её заявлению, она проводила правоохранительную операцию у отмели Сабина, когда филиппинское судно проигнорировало предупреждения, изменило курс и ускорилось, чтобы пересечь путь китайскому кораблю.
Столкновение особенно чувствительно потому, что речь идёт не о военном корабле, а о судне, обеспечивавшем рыболовецкую миссию. Для Манилы это повод вновь заявить о давлении Китая на филиппинские суда в спорных водах; для Пекина — очередной аргумент в пользу того, что Филиппины, по китайской версии, провоцируют инциденты у контролируемых КНР районов.