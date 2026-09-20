«Избежит пушечных дуэлей»: Франция получила последнюю версию бронемашины Jaguar

В феврале 2022 года французская армия объявила о том, что первые разведывательно-боевые бронемашины Jaguar (EBRC), предназначенные для замены AMX-10RCR, ERC-90 Sagaie и VAB HOT, были переданы в войска.
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