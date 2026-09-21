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ТАСС

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Кремль не приемлет заявления Ле Пен об угрозах Москвы Парижу

Кремль не приемлет заявления Ле Пен об угрозах Москвы Парижу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия категорически не согласна и не приемлет заявления лидеров "Национального движения" Франции Марин Ле Пен и Журдана Барделлы, будто Москва угрожает Парижу, чтобы скорректировать его политику.

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