Предпенсионер из Подмосковья сядет на 12 лет за госизмену, совершенную в Калужской области

65-летний житель Подмосковья перевел деньги ВСУ, за что получил 12 лет колонии строгого режима и год ограничения свободыЖитель Подмосковья на своей даче в Тарусском округе 24 февраля 2022 года перевел деньги вооруженным силам Украины.
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