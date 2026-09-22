Предпенсионер из Подмосковья сядет на 12 лет за госизмену, совершенную в Калужской области

65-летний житель Подмосковья перевел деньги ВСУ, за что получил 12 лет колонии строгого режима и год ограничения свободыЖитель Подмосковья на своей даче в Тарусском округе 24 февраля 2022 года перевел деньги вооруженным силам Украины.