Лукашенко провел тренировку с Протасами, Шаранговичем, Колосовым, Толопило, Бориковым, Морозом в Минске: «Все наши заокеанские в сборе»

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел тренировку с хоккеистами из НХЛ в Минске. В мероприятии приняли участие нападающие « Вашингтона » Алексей и Илья Протасы , форвард « Калгари » Егор Шарангович , вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов , форварды «Юты» Егор Бориков и Вадим Мороз и голкипер « Ванкувера » Никита Толопило .