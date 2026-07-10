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Лукашенко провел тренировку с Протасами, Шаранговичем, Колосовым, Толопило, Бориковым, Морозом в Минске: «Все наши заокеанские в сборе»

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел тренировку с хоккеистами из НХЛ в Минске.  В мероприятии приняли участие нападающие « Вашингтона » Алексей и Илья Протасы , форвард « Калгари » Егор Шарангович , вратарь «Филадельфии» Алексей Колосов , форварды «Юты» Егор Бориков и Вадим Мороз и голкипер « Ванкувера » Никита Толопило .

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