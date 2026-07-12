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Парламентская газета

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На службу в Росгвардию не возьмут кандидатов с заниженной самооценкой

На службу в Росгвардию не возьмут кандидатов с заниженной самооценкой

При отборе на службу в Росгвардию специальные комиссии будут оценивать мотивацию кандидатов, их умение контролировать эмоции, четко излагать мысли устно и письменно, а также способность делать логические выводы.

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