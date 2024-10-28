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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о травме Батракова: «Судья даже не наградил соперника желтой. Это к вопросу о трактовках. Такие нюансы есть» 

Полузащитник «Локомотива» получил повреждение в конце второго тайма матча Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) после столкновения с Густаво Мантуаном.

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