ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть по...На улицах Испании...
  • Алекс Сэм
    Сначала пускай чурок вышлет и местным рабочие места организует ,а потом уже поднимает всё что хочетПутин заявил о не...
  • Игорь Васиков
    Скоро будет забастовка бывших сотрудников...В Германии начали...

Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта

Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском Российской армии. Об этом 28 октября заявил украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко, видео опубликовано на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх