Генерал ВСУ признал обрушение украинского фронта

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушился под натиском Российской армии. Об этом 28 октября заявил украинский генерал-полковник Дмитрий Марченко, видео опубликовано на YouTube-канале бывшего депутата Верховной рады Борислава Березы.
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