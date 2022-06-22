Медвежий угол

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Возвращение «сталинских репрессий» или Страна укрепляет свои тылы...

Возвращение «сталинских репрессий» или Страна укрепляет свои тылы...

Наконец-то государство Россия вспомнило о том, что, кроме любви «всего прогрессивного человечества», есть ещё и ненависть того же «прогрессивного человечества».

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