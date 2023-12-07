Слинявшие за пределы России релоканты – вчерашние властители дум, вещавшие, как принято говорить, "из каждого утюга", какое-то время не были предметом "исследования" русских пранкеров. Но пришла и их пора.

федор

Вован и Лексус молодцы , а эти персонажи просто гниды и не более, даже на вшей не тянет. Надо показать её видео братьям в Узбекистане , что она думает про людей и страну и помочь ей вежливо пенделем под жопу выкинуть это татуированное чучело а пиндостан.