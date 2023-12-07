Слинявшие за пределы России релоканты – вчерашние властители дум, вещавшие, как принято говорить, "из каждого утюга", какое-то время не были предметом "исследования" русских пранкеров. Но пришла и их пора.

ФОТО: АГЕНТСТВО "МОСКВА" ВАДИМ ЕГОРОВ "ПУСТЬ МОЁ ИМЯ БУДЕТ НА СНАРЯДАХ, УБИВАЮЩИХ РУССКИХ!" ТОП ОТКРОВЕНИЙ СБЕЖАВШИХ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ Русских мастеров профессионального розыгрыша Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) на фоне развязавшейся геополитической баталии впору причислить к национальному достоянию.
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