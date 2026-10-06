Жителя Тамбова задержали за подготовку теракта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 55-летнего жителя Тамбова, подозреваемого в подготовке по заданию украинских спецслужб взрыва автомобиля сотрудников оборонного предприятия.
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