В очередной раз в совете безопасности ООН схлестнулись в словесной дуэли официальный представитель РФ Василий Небензя и представитель США Линда Томас-Гринфилд.
«Россия давно не Ельцинская — наказы США мало кого волнуют», — Небензя ответил в ООН
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Элла
Ай да Небензя! Снимаю перед Вами шляпу! 👍👍👍👍👍👍👍👍
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21 час.
Виктор Луговой
"И если американские спутники выходят из строя и работают некорректно, то это не вина России, а следствие плохой работы американских конструкторов" (цы) Вай, маладэць, Прошка-джыгит!! Так их (непечатное)!! Спутнык пэпэлница гайк аткрутилс, а им Расия винават? Давить, давить грёбаных хихимонов. И слушать, как похрущивают.
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19 час.
Н
Николай
Они нам многое обещали ..........................
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19 час.
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