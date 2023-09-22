«Россия давно не Ельцинская — наказы США мало кого волнуют», — Небензя ответил в ООН

Виктор Луговой

"И если американские спутники выходят из строя и работают некорректно, то это не вина России, а следствие плохой работы американских конструкторов" (цы) Вай, маладэць, Прошка-джыгит!! Так их (непечатное)!! Спутнык пэпэлница гайк аткрутилс, а им Расия винават? Давить, давить грёбаных хихимонов. И слушать, как похрущивают.