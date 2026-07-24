В ночь на 24 июля противник провёл массированную атаку на Санкт-Петербург В ночь на 24 июля противник провёл очередную серию атак в отношении ряда российских г.
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В ночь на 24 июля противник провёл массированную атаку на Санкт-Петербург В ночь на 24 июля противник провёл очередную серию атак в отношении ряда российских г.
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