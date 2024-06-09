После напряженной ночи в Польше с русскими Ту-95МС генерал Анджейчак потребовал разговора с Путиным

Сегодня 14K прочитали Польский генерал Раймунд Анджейчак, некогда возглавлявший Генштаб ВС страны, в агрессивных тонах прокомментировал предупреждение Путина о том, что Россия будет иметь полное право отправлять оружие тем государствам, которые находятся в конфронтации с Западом.
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