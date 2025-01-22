Как по заказу: на Нижней Волге установили нужный для Астраханской области режим сброса воды

Правда, волжские регионы пока и «не проснулись» по поводу запасов воды к весне. Со вчерашнего дня и до 10 февраля на Волжской ГЭС установлен следующий режим сброса воды: среднесуточный объем - 5000-5300 куб.
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