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Кубок мира по регби-2023. Уругвай сыграет с Намибией

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа А Лион, Франция Уругвай – Намибия – 18.45 мск   Положение в группе: Франция – 13 очков (3 игры), Италия – 10 (2), Новая Зеландия – 5 (2), Уругвай – 0 (2), Намибия – 0 (3).

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