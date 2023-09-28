Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать в 2024 году

Непризнанная республика Нагорный Карабах (Арцах) прекратит существовать 1 января 2024 года. Президент республики Самвел Шахраманян подписал указ, которым распустил все госучреждения, сообщило главное информационное управление аппарата президента.
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