Как обманывают людей на видео рилсах завлекая перейти в тг канал чтобы узнать координаты. Конечно, комментарии скрыты.
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Как обманывают людей на видео рилсах завлекая перейти в тг канал чтобы узнать координаты. Конечно, комментарии скрыты.