В России выставили на продажу новую «Волгу». Но не ту, которую обещал Мантуров

Частный продавец из Москвы выставил на продажу совершенно новую «Волгу» — ГАЗ-3110. Янгтаймер предлагается за 1,6 млн рублей — совсем не дешево, но пробег при этом составляет всего 92 км, а произведен седан еще в прошлом веке — в 1999 году.