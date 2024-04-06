НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

Международная группа экспертов: ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну

Международная группа экспертов: ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну

Ядерное сдерживание способно спровоцировать Третью мировую войну. Такие выводы сделали на основе совместных исследований Центра по ликвидации ядерного оружия Университета Нагасаки (RECNA), американского аналитического центра Nautilus Institute for Security and Sustainability и Азиатско-Тихоокеанской сети лидеров по ядерному нераспространению и разоружению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх