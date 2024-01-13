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Премьер Британии: «Мы переживём Путина» 

Премьер Британии: «Мы переживём Путина» 

Лондон предоставил Киеву наибольший пакет военной помощи с начала СВО на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Галина 123
Судя по череде частосменяющихся премьер-министров мелкобритании, у них в резиденции какая-то стойкая инфекция присутствует, способствующая быстрому  развитию слабоумия и вызывающая ложное чувство собственной значимости.
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15 час.
Boris Borisov
Путин ещё на ваших похоронах простудится !!!!!!
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14 час.
Н
Ната
Дурень думкой багатіє! (укр). Т.е. дурак мечтами багатеет!
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9 час.

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