Премьер Британии: «Мы переживём Путина» 

Лондон предоставил Киеву наибольший пакет военной помощи с начала СВО на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».