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Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров

Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии ФАН рассказал, какие у министерства есть планы по развитию курортных регионов Крыма, а также как можно привлечь туристов в северные районы Крыма и распределить турпоток более равномерно.

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