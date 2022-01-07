Крым сможет привлечь 170 млрд инвестиций благодаря созданию новых туристических кластеров

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии ФАН рассказал, какие у министерства есть планы по развитию курортных регионов Крыма, а также как можно привлечь туристов в северные районы Крыма и распределить турпоток более равномерно.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии ФАН рассказал, какие у министерства есть планы по развитию курортных регионов Крыма, а также как можно привлечь туристов в северные районы Крыма и распределить турпоток более равномерно.
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