Кроссовер Omoda C7 со сдвижным экраном представили на закрытой презентации

Презентация кроссовера Omoda C7 прошла в формате закрытой онлайн-трансляции. Будущий кроссовер Omoda С7 По словам технического директора бренда Omoda Сайдина Османчевича, новый C7 порадует авангардным дизайном и интеллектуальным интерьером, ориентированным на более зрелую аудиторию по сравнению с бюджетной моделью Omoda C5.