smi.today

4 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • macs Mike
    Уничтожьте доллар, и все мировые войны закончатся, британским Ротшильдам/американским поджигателям войны должен быть ...Подполковник Дэви...
  • ирина Гущина
    Нууууу, дааааа, загнул..... аж тошноНа территории «ра...
  • Анатолий Лукяненко
    Я думаю что эти патриоты не работают физически а только чешутся языкомПатриоты России п...

Глава Кубы выразил соболезнования после смерти замглавы Минобрнауки России

Глава Кубы выразил соболезнования после смерти замглавы Минобрнауки России

Соболезнования в связи со смертью заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко во время возвращения на родину после участия в работе Межправительственной комиссии на Кубе выразил президент республики Мигель Диас-Канель.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх