Глава Кубы выразил соболезнования после смерти замглавы Минобрнауки России

Соболезнования в связи со смертью заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко во время возвращения на родину после участия в работе Межправительственной комиссии на Кубе выразил президент республики Мигель Диас-Канель.
Соболезнования в связи со смертью заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко во время возвращения на родину после участия в работе Межправительственной комиссии на Кубе выразил президент республики Мигель Диас-Канель.
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