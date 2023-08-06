Военное обозрение

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Генсек ООН не упомянул США в своей речи о ядерной бомбардировке японской Хиросимы

Генсек ООН не упомянул США в своей речи о ядерной бомбардировке японской Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, прозвучавшей в ходе проходивших в Японии памятных мероприятий, приуроченных к 78-й годовщине американских ядерных ударов по городам Хиросима и Нагасаки, никак не упомянул США.

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